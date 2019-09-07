На Южном Урале стартовали парады первоклассников

В Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Южноуральске, Троицке сегодня, 7 сентября, пройдут парады первоклассников.

В Челябинске парад первоклассников проходит в парке имени Юрия Гагарина. Как сообщает агентство «Полит74», на аллеях парка размещены фотографии ребят, которые в этом году пошли в первый класс. В рамках проекта состоится шествие первоклассников, концерт и Парад профессии. Одним из организаторов акции является челябинская компания «Интерсвязь». В ходе подготовке к мероприятию специалисты компании провели опрос среди первоклассников на тему будущей профессии.

На празднике ребятам предложат познакомиться с профессиями врача, пожарного, инкассатора, хоккеиста и многими другими.