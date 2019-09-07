В Хабаровске появится почтовый суперцентр

Новый почтовый суперцентр появится на территории хабаровского аэропорта. Глава региона Сергей Фургал и гендиректор Почты России Николай Подгузов обсудили ход строительства объекта на встрече в рамках Восточного экономического форума.

Подгузов назвал Хабаровский логистический почтовый центр ключевым проектом Почты России в ДФО. После открытия он принесет краю как минимум 800 новых рабочих мест. На 15-ти тысячах квадратных метров предполагается разместить зону исполнения интернет-заказов, автоматизированную сортировку и место международного почтового обмена.

Приступить к возведению центра планируется в сентябре этого года. А ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2020 года. В 2022 году производство должно выйти на полную мощность. Сумма инвестиций в проект оценена в 2,6 миллиардов рублей.