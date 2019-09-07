Общественный транспорт в Челябинске будет работать до двух ночи

Сегодня, 7 сентября, в Челябинске стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В связи с этим изменится маршрут и время работы общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, будет закрыт проезд по улице Тимирязева. Троллейбус № 5 с 13:30 начнёт ходить через площадь Революции в обе стороны маршрута «АМЗ — пл. Революции — Вокзал».

В связи с проведением праздничного фейерверка с 22.00 до 22:30 будет закрыто движение по улице Кирова от улицы Труда до Проспекта Победы; по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда; по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина; по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса; по проспекту Ленина от Красной до улицы Советской.

Отметим, что общественный транспорт будет работать до 2-х часов ночи. Более подробно маршруты транспорта можно посмотреть на сайте городской администрации.