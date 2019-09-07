Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

В субботу, 7 сентября, после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов. Экс-главе Приамурья было 80 лет. Анатолий Николаевич Белоногов руководил регионом с 1997 года по 2001 год.

В 2001 году после проигрыша на выборах Леониду Короткову Белоногов ушел на пенсию, но вскоре вернулся в политику — избрался депутатом областного Совета. Он продолжал работать и помогать жителям региона.

Мэр Благовещенска Валентина Калита выразила соболезнования родным и близким Белоногова и сказала:

"Свою жизнь Анатолий Белоногов посвятил служению родной Амурской области. Он был честным и принципиальным человеком, настоящим патриотом и гражданином своей страны. Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы на любом посту, он заслужил уважение коллег и признательность жителей региона".