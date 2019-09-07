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Хабаровчане требуют запретить замуровывание животных в подвалах

7 сентября 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровчане требуют запретить замуровывание животных в подвалах

Пикет зоозащитников состоялся в Хабаровске. Активисты требовали запрета на замуровывание животных в подвалах жилых домов.

Акция состоялась в центре краевой столицы. Несколько десятков защитников животных заявили, что коммунальные организации больше не должны наглухо закрывать подвалы, ведь тысячи кошек умирают в запертых помещениях от голода. Кроме того, у протестующих были аргументы, обоснованные и законодательством – по закону должно быть обеспечено проветривание помещения.

Организаторы пикета заявили, что выход из сложившейся ситуации – административная ответственность.

- На федеральном уровне принят закон об ответственном отношении к животным, ужесточена санкция за жестокое обращение с ними. Однако необходимо форсировать этот процесс, - считают зоозащитники.

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