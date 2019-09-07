Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем рождения города

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города. В этом году Челябинску исполняется 283 года. Сегодня, 7 сентября, стартовали праздничные мероприятия.

Алексей Текслер отметил, что День города давно стал одним из самых любимых праздников горожан.

«В последнее время мы очень критично относимся к Челябинску, понимаем, что город достоин лучшего, - сказал глава региона. - Он может и должен быть комфортным, удобным, чистым, с благоустроенными парками, улицами, дворами, с гармоничным городским пространством, с культурными и спортивными традициями. Но это зависит от каждого из нас. Верю в успех Челябинска и его жителей. Связывайте с городом свое будущее и настоящее!».

Алексей Текслер пожелал всем челябинцам здоровья и благополучия, а также подчеркнул, что Челябинск — это современный мегаполис, один из крупнейших промышленных, образовательных и культурных центров страны.

«Город открывает широкие возможности для всех нас, Челябинском нужно гордиться», - сказал глава области.