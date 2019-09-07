Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Министерство финансов РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян.

Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

Как разъяснили в Минфине, "основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ".

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:

- исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;

- гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;

- регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;

- налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления. В ближайшее время законопроект представят для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, - сообщает РБК.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России не видит готовности в настоящее время внедрять в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).