В Севастополе женщина умерла в нескольких метрах от больницы

В Севастополе пожилая женщина умерла в нескольких метрах от городской больницы №4. Смерть бабушки и действия медиков обсуждают в социальных сетях жители города-героя. Пожилая бездомная женщина лежала в больнице.

После выписки из медицинского учреждения старушка вышла на улицу Леваневского, ей стало плохо, и она село на скамейку. Прохожие заметили бабушку, которой стало плохо. Очевидцы начали вызывать "скорую", побежали за водой для бабушки, обратились в приемное отделение больницы. Люди принесли для бабушки воду, вызвали ей скорую помощь.

"Пока вызывали «скорую» и бегали за водой, ни один врач не вышел, и бабушка умерла", – сообщила пользователь группы "Чёрный список" в соцсети "Вконтакте" с ником Светлана Голубева.

Севастопольцы возмущены равнодушием других прохожих и медиков.

"Бабушка была бездомной. Выписали её 5 августа, жила на лавочках возле Московского рынка. Врачи больницы №4 сказали, что примут, только если её «скорая» привезёт, пока «скорая» ехала, она умерла. Документы все у неё были", – рассказала другая пользовательница сети. Пожилая жительница Севастополя умерла в конце августа.



Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю начало проверку после смерти пожилой женщины на лавке у приемного отделения этой севастопольской больницы.