Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на День города, в субботу, 7 сентября. По мнению синоптиков, в столице возможен местами кратковременный дождь.

Однако, несмотря на возможные осадки, погода в Москве будет тёплой и солнечной. В столице днём температура воздуха прогреется от 22 до 24 градусов, в области - от 20 до 25.

Ночью отметка термометров опустится до 11 - 13 градусов в Москве, а в Подмосковье температура будет колебаться в пределах 8 - 13.

Уточняется, что в воскресенье погода останется тёплой, а температура воздуха составит до +25 градусов.

Напомним, что Москва сегодня отмечает своё 872-летие.