Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляция? Говоря простым языком, это вид общения, в котором используются управление и контроль над действиями другого человека. Как распознать манипулятора? Какими приемами он пользуется? И главный вопрос: какие способы борьбы с этим существуют? Ответы искала корреспондент «Аргументов Недели».

Манипуляция – это не всегда намеренное действие. Подобное можно заметить в семейных отношениях, когда родители пытаются заставить ребёнка что-то выполнять. Например, посещать спортивную секцию: ребёнок не хочет, но родители заставляют всеми возможными способами. В этом случае речь идёт о заботе о здоровье ребёнка. Если же воздействие приносит только огорчение, озлобленность, страх – манипулятор пытается извлечь из вас выгоду. С осознанными приемами давления чаще всего мы сталкиваемся в деловом общении.

«В манипулятивном контакте один человек жертвует своими интересами, подчиняясь скрытому воздействию другого. Но почему? Ответ на этот вопрос поможет раскрыть болевые точки или мишени манипуляций – крючки, на которые вы попадаетесь, – объясняет корреспонденту «АН» клинический психолог Виктория Мур. – Часто манипуляторы играют на разных комплексах, гипертрофированных потребностях в любви и принятии, принадлежности к группе, социальном одобрении. Чтобы защититься, нужно понять, почему на нас действуют те или иные слова, в чём наша настоящая потребность или чего мы хотим избежать. Это может быть, например, желание избежать конфликта, чувства одиночества, надежда на небезразличное к себе отношение. Только искренность с собой и другими поможет вернуться к себе настоящему, обрести внутреннюю опору и стать способным на здоровые, полноценные взаимоотношения».

Виды манипуляции:

1.Манипуляция чувством любви. Для того чтобы получить чью-то любовь, нужно что-то сделать. Например: жена считает что муж должен доказать ей свою любовь покупкой чего-то дорогого (шубы, золота, машины). Она говорит, что если он ей не дарит этого, то не любит.

2. Манипуляция чувством вины. Коммуникатор из кожи вон лезет, чтобы показать жертве, как ему плохо из-за его действий. Например, постоянное обвинение родителей в том, что они неправильно воспитали ребёнка и поэтому его жизнь складывается плохо.

3. Манипуляция, основанная на самолюбии. В этом случае за похвалу приходится платить. Начальник расхваливает своего подчинённого. Говорит, что он самый ответственный, опытный, усидчивый. В итоге воодушевленный сотрудник остается делать дополнительную работу безвозмездно.

4. Манипуляция с целью получить что-то взамен. Манипулятор оказывает вам знаки внимания, а потом сообщает, что теперь ему нужна ваша помощь. Ни один вежливый человек не откажет. Один одноклассник носит другому сладости, чипсы, а спустя какое-то время начинает списывать у него домашние задания.

Понять, что на вас воздействуют – первый шаг к тому, чтобы не поддаваться на провокации такого рода. Не только говорить «нет» манипулятору, но и действительно не делать того, чего вы не хотите. Старайтесь принимать все свои решения взвешенно, особенно когда от вас требуют ежесекундного ответа. Только в этом случае вы сами отвечаете за свои достижения и провалы, можете хвалить себя и ругать.

Элла Ларкина