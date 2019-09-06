МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД России предложило изменить правила получения водительских прав разных категорий. Согласно последней информации, с этой целью были разработаны поправки в закон "О безопасности движения".

релизе Как отмечается в, опубликованном на сайте министерства, предлагается допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта исключительно при наличии стажа управления транспортом категории "В".

Уточняется также, что изменения коснутся минимального возраста для получения водительских прав категории "D" – в МВД его планируют поднять до 24 лет. Что касается категории "С", то данный показатель составит 21 год.

В ведомстве подчеркнули, что обмен иностранных национальных водительских прав по вышеуказанным категориям станет возможен лишь после прохождения профессионального обучения и сдачи необходимых экзаменов.

Права на вождения тяжелого мотоцикла граждане РФ смогут получить с 20 лет, если у них будет двухлетний опыт управления легким мотоциклом.