Подросткам могут позволить водить машину

В МВД разработали поправки в закон, которые позволят несовершеннолетним, сдавшим экзамены в ГАИ, водить автомобиль в сопровождении опытного водителя.

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории "В" в сопровождении опытного водителя», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что требования к сопровождающему, а также условия нахождения несовершеннолетнего за рулем будут определять в российском правительстве, передаёт РИА Новости.