Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

В городе Жуковка Брянской области руководство двух школ решило «освятить» детей перед началом нового учебного года в соответствии с православными обычаями.

Виталий Милонов предложил запретить одевать детей в люксовые вещи

Родитель одного из учеников опубликовал в Сети фотографию дневника с надписью: «6 сентября в 9.30 будет проходить освещение учеников на новый учебный год. Девочкам иметь при себе платочки». При этом слово «освящение» оказалось написано через букву «е». Мужчина подчеркнул, что ни у кого из родителей не спрашивали согласия по поводу данного мероприятия, передаёт Lenta.Ru.

«У нас было объявлено на педагогическом совете. Вот сегодня проводилось мероприятие на улице, а то все не влезли», - прокомментировали мероприятие в школе. Завуч отметила, что дети других конфессий во время мероприятий находились в классе.