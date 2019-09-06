Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о росте объемов экспорта и новых странах-партнерах столичных производителей

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, продукцию промышленных предприятий Москвы экспортируют в 182 страны мира. Об объемах экспорта и самых популярных экспортных товарах столичных промышленников рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, московские предприниматели поставляют за рубеж транспортные средства, электрооборудование, медицинскую аппаратуру, продукты питания и многое другое. По объему несырьевой неэнергетической продукции самыми крупными странами-импортерами являются Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Германия – от более 1,1 млрд долларов до 586 млн долларов.

«Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил 11 миллиардов долларов. Это 16,3 процента от общероссийского показателя», - отметила Наталья Сергунина.

Список торговых партнеров увеличился на 12 стран, к ним присоединились Сент-Китс и Невис (более 963 тысяч долларов), Сомали (более 733 тысяч долларов) и другие. При этом доля экспорта Москвы в Сент-Китс и Невис, Сан-Марино и Маршалловы острова составила почти 100 процентов. Среди новых экспортных направлений столичных предпринимателей - плавучие транспортные средства, медицинская аппаратура, фармацевтика, товары пищевой промышленности, тяжелое машиностроение, электрооборудование и многое другое. Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин проинформировал о мерах поддержки, которые оказывает Правительство Москвы экспортерам.

В качестве финансовых мер предприниматели получают субсидии, льготы, также им предоставляется консультационная помощь и предлагаются образовательные программы по подготовке кадров. Программы действуют в Московском экспортном центре, который занимается поддержкой экспортеров и продвижением их продукции на российском и зарубежных рынках.