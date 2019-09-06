Депобр разъяснил идею ограничить прием в школы детей без прививок

В департаменте образования и науки российской столицы дали пояснения по поводу предложения ограничить прием в московские школы детей без прививок. С соответствующим заявлением выступила заместитель главы ведомства Алена Шахова.

Шахова отметила в беседе с представителями СМИ, что в последнее время приобрела большой масштаб информационная кампания против профилактических прививок для детей. Вследствие этого увеличивается количество отказов родителей от вакцинации, что сказывается на образовательном процессе. Департамент вынужден периодически объявлять карантин и отстранять детей от учебы.

Как заявила чиновница, дети, которые, не имея медотвода, не прошли вакцинацию, могут стать источником угрозы для тех, кому прививка не положена по медицинским показаниям. При этом школа не в праве отказать в приеме ребенку, родитель которого отказался привить его или не предоставил информацию о сделанных прививках. По итогам обсуждений в Общественной палате было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал интересы всех семей: и тех, кто решил не прививать своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана.