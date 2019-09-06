Собчак на Украине предложила отказаться от Крыма

Телеведущая Ксения Собчак предложила официальному Киеву налаживать взаимоотношения с Россией. Об этом она заявила в Киеве в интервью журналисту Евгению Киселеву. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ксения Собчак заявила, что украинским властям нужно смириться с тем, что Крым вернуть не получится.

«Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым», — заявила Ксения Собчак.

От своей позиции, в которой называет полуостров украинским, россиянка не отказалась. Правда, теперь она пытается лавировать формулировками, поясняя: Крым однозначно «должен быть украинским».