Андрей Разин похвалил Семака и обругал Галицкого

Российский политик и музыкальный продюсер Андрей Разин похвалил руководство «Зенита» за содействие игроку клуба Андрею Кокорину и раскритиковал хозяев «Краснодар» за то, что те отвернулись от Павла Мамаева. Ранее сегодня стало известно, что футболистов, осужденных за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, освободили из колонии условно-досрочно.

«От всей души хочу поблагодарить Сергея Семака, тренерский штаб, руководство клуба «Зенит», которые делают все возможное, чтобы Саша Кокорин как можно быстрее вернулся к тренировкам и стал полноправным членом клуба. За это вам, ребята, спасибо большое. И вообще, я горжусь «Зенитом». Несмотря на то, что я сужусь с Шнуром и 10 сентября буду присутствовать на очередном заседании в Петроградском суде Санкт-Петербурга, мне не хотелось бы судиться с каналом «Зенит». Ведь сам канал к этому не имеет никакого отношения. Они не могли закрыть рот Шнуру, когда он нёс всю эту грязь на Москву и москвичей. Мало того, ведущая, которая вела этот эфир, в знак протеста уволилась с телеканала и сказала, что больше работать на таком канале она не может.

А в отношении руководства и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого, хочу сказать следующее: предатели, трусы, подхалимы. То, как вы поступили с Пашей Мамаевым - это позорище! Вы показали себя, извините за выражение, политическими проститутками.

Вы думаете, что ваши попытки как бизнесмена внушить детям, что для них заразителен плохой пример Павла Мамаева, увенчаются успехом? Вы думаете, что они не будут стараться и стремиться стать «Павлом Мамаевым» в футболе? Это, конечно, смешно, господин бизнесмен. Но я Вам одну вещь могу сказать: то, что Вы - предатель, они это будут помнить всегда. То, что Вы не заступились, как клуб «Зенит», за своего подопечного, а сдаёте, при первой политической ситуации, своего лучшего игрока, вот это уже точно они запомнят на всю свою жизнь.

Запомните, товарищ бизнесмен, который содержит кубанскую команду моих земляков: подыгрывать правительству и шестерить может каждый, но поверьте, 100 учеников, которые учатся в ФК «Краснодар» будут на стороне Павла Мамаева. Да, он оступился. Но предавать - это страшнее».