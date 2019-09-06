Виталий Милонов предложил запретить одевать детей в люксовые вещи
6 сентября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
Виталий Милонов заявил, что родители, которые покупают своим детям вещи люксовых брендов, «вовсе их не любят». По мнению политика, Школьникам нельзя покупать одежду в ЦУМе.
Милонов считает, что в стране необходимо ввести единую школьную форму, передаёт СтарХит. Со слов депутата, дети, которые ходят в школу в одежде люксовых брендов, наносят травму своим сверстникам, родители которых не могут позволить своим детям такие дорогие вещи.
«Родители, которые одевают своих детей в школьную форму за 200 тысяч рублей, — это родители, которые не любят своих детей. Для них они, как выставочные болонки», - отметил Милонов.