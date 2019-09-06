Юрий Бурлачко и Иван Демченко провели выездной прием граждан в Анапе

Сегодня рабочий день председателя ЗСК Юрия Бурлачко прошел в Анапе. Спикер краевого парламента и депутат Государственной Думы от Краснодарского края Иван Демченко провели очередной совместный выездной прием граждан в городе-курорте – это курируемая ими территория.

В работе также участвовали мэр Анапы Юрий Поляков, председатель Совета города-курорта Леонид Кочетов, специалисты отраслевых служб и администрации города.

К депутатам обратились жители города, обеспокоенные перебоями в обеспечении медикаментами. Обратившимся было дано подробное разъяснение, что временные трудности возникли из-за организационных моментов, связанных с переходом объектов здравоохранения из муниципальной в краевую собственность. В настоящее время причины, вызвавшие данную ситуацию, устранены.

«Мы понимаем, что это единичный случай, но нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Это жизненно важный вопрос, ведь отсутствие необходимых лекарств зачастую влечет очень серьезные последствия. В начале будущего года в рамках осуществления депутатского контроля обязательно к нему вернемся», – сказал Юрий Бурлачко.

Следующий вопрос касался ситуации, сложившейся между ВДЦ «Смена» и предпринимателями поселка Сукко. Предмет возникшего спора – законность возведения двадцати двух объектов недвижимости на участке вблизи детского центра. Парламентарии дали рекомендации по вопросу, отметив, что его решение находится в судебной компетенции, возможно и заключение мирового соглашения. Иван Демченко настоял на том, чтобы в судебных заседаниях принимало участие руководство местной администрации с целью защиты интересов предпринимателей. Юрий Бурлачко, в свою очередь, заявил, что вопрос заключения мирового соглашения возьмет на контроль земельный комитет ЗСК.

Следующая тема разговора – предоставление территории для парусной школы. Суд признал недействительным договор об аренде участка, на котором яхт-клуб располагался ранее. Главой города было принято решение о выделении площадки для школы в районе пансионата «Высокий берег». В целом она подходит с точки зрения безопасности детей, но ее размеры, по мнению представителей парусного спорта, должны быть больше. Участники беседы обсудили варианты расширения площадки, руководство города подтвердило готовность оказывать дальнейшее содействие. Юрий Бурлачко подчеркнул, что состояние парусного спорта в крае в настоящее время всесторонне изучается профильным комитетом, вопрос будет вынесен на одно из ближайших планерных заседаний.

Большая часть поступивших от анапчан вопросов касалась жилищно-коммунальных проблем. Собственники квартир одного из домов обратились с просьбой о замене лифтов, жильцы другого – о капремонте систем водоотведения и электроснабжения. Жителям с. Витязево потребовалась помощь в ремонте объездной дороги, а также кровли в одном из зданий. Представители администрации, курирующие работу ЖКХ, заверили парламентариев и граждан, что все необходимые работы будут выполнены не позднее декабря текущего года.

Подводя итог приема, спикер ЗСК отметил хорошую работу системы ЖКХ города. «Очевидно, что позиция коммунальных служб направлена на своевременное решение проблем. Чувствуется заинтересованность в работе на благо людей. Это самое главное. Мы со своей стороны и впредь будем поддерживать коммунальщиков», - отметил Юрий Бурлачко.

В завершении приема состоялась встреча парламентариев с руководителем греческой общины Андреем Попандопуло. Стороны обсудили перспективы развития курорта, вопросы межнациональных отношений.

После приема граждан Юрий Бурлачко и Иван Демченко посетили социально значимые учреждения города, в ремонте которых ими было оказано содействие: детский сад «Орленок» и почтовое отделение на улице Горького, а также объекты благоустройства.

Парламентарии оценили ход ремонта детского сада. Работы практически завершены, осталось благоустроить территорию. Открытие дошкольного учреждения намечено на ноябрь этого года. А отремонтированное почтовое отделение уже работает – это стало результатом обращения горожан к депутатам.