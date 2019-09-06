«Самую маленькую квартиру в России» продают за миллион рублей

В Казани на продажу выставили студию площадью 10 квадратных метров. Она оценена в 950 тысяч рублей. Ранее специалисты назвали «самой маленькой квартирой России» помещение площадью 12 «квадратов». Выставленное теперь на торги «жилье» оказалось еще меньше.

В тексте говорится, что в студии есть кухонный гарнитур. Судя по фото, в жилище есть даже душевая. Туалета не видно, но возможно унитаз есть.

По метражу жилье больше похоже на комнату общежития. Согласно жилищному кодексу, в помещении можно даже прописаться. Закон предусматривает в подобных случаях ограничения по площади в 10 квадратных метров.

Указанный в объявлении метраж соответствует нормам. Часть пространства «съедает» кухонный гарнитур, но работникам паспортного стола это сообщать не обязательно.

Ранее специалисты-риэлторы нашли самую маленькую квартиру в России. Ее оказалась студия площадью 12 квадратных метров. Нынешнее объявление побило предыдущий рекорд на 2 «квадрата». По стечению обстоятельств оба рекордсмена находятся в столице Татарстана — Казани.