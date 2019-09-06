Басманный суд вынес решение о заочном аресте основателя компании «Рольф» Сергея Петрова. Он проходит по делу о выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Решение было принято после ходатайства следователей. Сейчас предприниматель находится за рубежом. Он объявлен в международный розыск. Обвинение ему предъявлено заочно.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — процитировало агенство ТАСС решение судьи.

В связи с заочным характером решения, срок будет исчисляться с момента возможного задержания Сергея Петрова.

Фигурантами уголовного дела стали также бывший гендиректор «Рольфа» и глава одной кипрской фирмы. По версии следствия, они сформировали подложный договор купли-продажи. На основании этого документа со счетов концерна были переведены 4 миллиарда рублей. Деньги ушли в австрийский банк.