Горячий ТОП региональных новостей: Мужчина заказал брендовые кроссовки, а получил домашние тапочки в Кирове

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: мошенники в Костроме, убийство в Ставропольском крае и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области ребенок тонул, а люди смотрели. Свидетель происшествия рассказывает, что 2 сентября 2019 года проходил мимо, когда услышал крик ребенка: он перевернулся, плавать и плыть не мог, а спасательный жилет для него оказался слишком большим, поэтому он из него наполовину вывалился. К счастью, все завершилось благополучно. К тонущему мальчику на помощь пришел полицейский, сообщает Афанасий-бизнес.

Костромская корова заставила плакать свою хозяйку. 30-летняя жительница Костромы пыталась продать через сайт объявлений свою корову за 45 тысяч рублей. Вскоре нашлись желающие купить буренку, которые позвонили и попросили женщину выполнить ряд операций по карте. Ей пришло SMS-сообщение о поступлении на счет 15 тысяч рублей. Покупатель сказал, что по ошибке перевел ей свои деньги и попросил вернуть их. Она поняла, что перевела свои деньги мошенникам и обратилась в полицию. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире. "Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - заявил Путин. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирск признан столицей пива в Сибири. В первом полугодии 2019 года в регионе было произведено 21,4 млн. декалитров пива. Это на 1,9% (0,4 млн. декалитров) больше, чем за соответствующий период 2018 года. На субъекты малого предпринимательства приходится 4,1% произведенного пива в области. Об этом пишет НДН.инфо.

Мужчина заказал брендовые кроссовки, а получил домашние тапочки в Кирове. Онзаказал в интерне-магазине две пары брендовых кроссовок. Через несколько дней он пришёл на почту, забрал коробку и оплатил посылку. Вскрыв её, обнаружил, что ему прислали домашние тапочки, отмечает Новый Вариант.

Калининградские таможенники изъяли у гражданина Киргизии 12 600 «лишних» долларов США. Гражданин Киргизии ехал из Калининградской области в Литву на рейсовом автобусе. Таможенному инспектору иностранец заявил, что не имеет при себе товаров и денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию, как уточняет НИА Калининград.

В Ипатово местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого. 5 мая текущего года обвиняемый и потерпевший пришли в гости к их общему знакомому. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора из-за того, что потерпевший не долил в стакан обвиняемого. сообщает Ставропольский репортер.