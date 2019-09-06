Московская область: урожайность кормовых культур повысилась в 2019 году

Урожайность кормовых культур в Московской области по сравнению с прошлым годом увеличилась на три-четыре процента, как отметил глава регионального Минсельхозпрода Андрей Разин.

«Сегодня то, что мы видим по урожайности кукурузы, кормовых культур, сегодня по урожайности с гектара она превышает показатели прошлого года примерно на три-четыре процента», - рассказал министр. Он также добавил, что, в целом, по кормам (по сочным и грубым) на сегодняшний день "мы идем с хорошей динамикой", пишет сайт "Подмосковье сегодня".