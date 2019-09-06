Демограф предложил возродить в России налог на бездетность

Российский демограф Юрий Крупнов предложил облагать налогом россиян старше 18 лет. По задумке, платить будут не только бездетные граждане - от оплаты освободят лишь многодетные семьи.

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Согласно предложению демографа, каждый бездетный россиянин старше 18 лет должен будет отдавать государству по 100 рублей, при наличии одного ребёнка налог снижается до 50 рублей, ну а если детей двое – 1 рубль. При этом многодетные семьи от налога будут освобождены, передаёт РенТВ.

Крупнов считает, что подобные меры могут стимулировать россиян рожать больше детей и «зададут статус» на большое потомство.