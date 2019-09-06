Демограф предложил возродить в России налог на бездетность
6 сентября 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский демограф Юрий Крупнов предложил облагать налогом россиян старше 18 лет. По задумке, платить будут не только бездетные граждане - от оплаты освободят лишь многодетные семьи.
Согласно предложению демографа, каждый бездетный россиянин старше 18 лет должен будет отдавать государству по 100 рублей, при наличии одного ребёнка налог снижается до 50 рублей, ну а если детей двое – 1 рубль. При этом многодетные семьи от налога будут освобождены, передаёт РенТВ.
Крупнов считает, что подобные меры могут стимулировать россиян рожать больше детей и «зададут статус» на большое потомство.