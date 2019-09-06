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Правительственная реформа может разорить хабаровских крабодобытчиков

6 сентября 2019, 14:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительственная реформа может разорить хабаровских крабодобытчиков

После подписания премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым нормативно-правовых актов, которые утверждают новый порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов. Эксперты считают, что в Хабаровском крае многие работники отрасли потеряют занятость, а предприятия разорятся.

Теперь, при переходе на систему аукционов, право на вылов дается предприятиям на 15 лет. Но за первые пять они должны будут построить судно на дальневосточном заводе. Едва ли мелкие предприятия смогут оплатить миллиардное строительство лайнера. В этом случае договоры будут расторгнуты.

Представители сельхозкооперативов обращались в правительство Хабаровского края, объясняя, что мелкие предприятия не переживут нововведений. Пострадать могут больше отдаленные районы – например, Аяно-Майский, где добыча краба зачастую становится единственным источником дохода. В аукционах не смогут участвовать многие организации, и на рынке останутся только монополисты, уверены специалисты.

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ИЛ

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