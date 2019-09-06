Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении дела по факту нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нападения на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Нападение на дом Памфиловой произошло в ночь на пятницу.

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

Злоумышленник проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре и ударил женщину несколько раз электошокером.

Как сообщила Волк, по данному факту следователем СО ОМВД по городу Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России. На данный момент известно, что злоумышленник скрывал лицо под маской.