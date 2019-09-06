В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и напал на нее. Злоумышленник ударил главу ЦИК электрошокером несколько раз и скрылся.

Инцидент произошел в городском округе Истра после полуночи. На место происшествия вызвали полицию.

По данным МВД, оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.

По словам Памфиловой, мужчина в маске влез на террасу ее дома через окно, несколько раз ударил ее электрошокером и сбежал.

Расследованием нападения на главу ЦИК занимается следователь из Истры, - сообщает "Интерфакс". Руководство МВД России взяло дело на контроль.