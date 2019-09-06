В Москве создан онлайн-реестр детских прививок. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Москвы по итогам круглого стола, посвященного актуальным проблемам вакцинации в столице.

В круглом столе приняли участие депутаты, руководители федеральных служб, представители общественности, медицинского и родительского сообществ.

«В столице создан первый электронный реестр детских прививок, который позволил увидеть общую картину. Теперь все данные о профилактических прививках детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Система содержит базу данных из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, теперь можно увидеть, что в Москве своевременно вакцинированы более 65% детей. Родители 9% детей (около 174 тыс. человек) полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований - медицинский отвод у них отсутствует», - говорится в сообщении.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева подчеркнула, что в мегаполисе высоки риски заболеваний, обусловленные большим скоплением людей.

«При массовом отказе от прививок к нам могут вновь вернуться те болезни, о которых мы уже забыли», - отметила Е.Андреева, слова которой приводятся в материале.

В ходе круглого стола его участники отметили, что родители, отказывающиеся вакцинировать детей, ставят под угрозу коллектив образовательных учреждений.

В связи с этим на мероприятии обсуждалась инициатива внесения в закон изменений об отказе в приеме детей на очную форму обучения в детские образовательные организации в случае отсутствия у ребенка профилактических прививок в соответствии с национальным и региональным календарем.

Отмечается также, что в целом эпидемиологическую картину в Москве можно считать благоприятной.

«На протяжении уже 10 лет в столице достигнуты и поддерживаются высокие охваты профилактическими прививками - 95% от общего количества людей, подлежащих вакцинации», - добавили в пресс-службе.

Напомним, 4 сентября в Москве стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Помимо кабинетов в городских поликлиниках будет работать 65 мобильных пунктов вакцинации: 31 - около 29 станций метро, три - у станций Московского центрального кольца, один - рядом с железнодорожной платформой «Крюково» и два - во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, прививку можно будет сделать в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в столичных парках.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участники круглого стола отметили, что в целом, эпидемиологическую картину в Москве можно считать благоприятной. На протяжении уже 10 лет в столице достигнуты и поддерживаются высокие охваты профилактическими прививками – 95% от общего количества людей, подлежащих вакцинации. С 1995 года в Москве отмечается устойчивое снижение заболеваемости дифтерией, а с 2013 года в городе не было выявлено ни одного случая подобного заболевания. В 2018 году охват детей профилактическими прививками против дифтерии составил 98,2%. При этом участники круглого стола представили статистику, свидетельствующую о потенциальной тенденции к росту заболеваний корью, коклюшем и другими болезнями среди детей, которые ранее считались побежденными. И в абсолютном большинстве случаев заболевания стали результатом отказа от прививок.

По словам участников круглого стола, многие родители, накладывая табу на вакцинацию детей, ставят под угрозу весь коллектив образовательного учреждения. Пока в российском законодательстве этот вопрос еще детально не проработан. Статья №5 Федерального Закона «О иммунологической защите населения от инфекционных заболеваний» гласит, что детям и подросткам может быть отказано в поступлении в школьное учреждение лишь в том случае, если в нем введен карантин по инфекционному заболеванию, или существует риск возникновения массовой эпидемии, и лишь на временном основании. То есть препятствовать получению знаний ребенку, даже если он не имеет прививок, не положено на законодательном уровне.