В реабилитационный центр в Хабаровске «Невада» вложит полмиллиарда

Спортивный реабилитационный центр стоимостью в два с половиной миллиарда рублей появится в Хабаровске. 500 миллионов рублей вложит в него группа компаний «Невада», владеющая дальневосточной торговой сетью «Самбери».

Такое заявление сделал генеральный директор ГК Юрий Егоров на Восточном экономическом форуме. Помимо этого, «Невада» вкладывается и в строительство хабаровского аквапарка, возведение которого началось в конце августа. Доля ГК составит 1 миллиард рублей. Соглашение также было заключено на ВЭФ.

Сообщается, что в эксплуатацию объект (аквапарк) будет сдан уже в октябре этого года. Общая сумма затрат на строительство составила порядка 6 миллиардов рулей. Около 5-ти из них выдал ВТБ в кредит.