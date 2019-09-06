В Крыму задержан капитан затонувшего накануне катера

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту затопления прогулочного катера под Судаком, судовладелец задержан, сообщили в пресс-службе главного СУ СК по Крыму и Севастополю. У берегов Крыма затонул прогулочный катер

Напомним, в четверг в 200 метрах от берега опрокинулся прогулочный катер с 13 пассажирами и одним членом экипажа на борту. 12 пассажиров и 1 член экипажа были спасены, еще одна женщина пока не найдена.

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Каких-либо спасательных средств на катере не было.