Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале поделился мнением о том, что произойдет с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после условно-досрочного освобождения. Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

По его мнению, скандально известных спортсменов ждет либо народная любовь, либо пожизненное клеймо дебоширов. Все зависит от того, какие выводы сделали молодые люди после ситуации, в которой недавно оказались.

"Если заиграют, вернутся в основной состав своих клубов, отберутся в сборную - тогда станут народными любимчиками. А если так ничего и не поняли, то их судьба будет печальна", - цитирует его "Свободная пресса".