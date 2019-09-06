74-летняя женщина родила двойню. Супруги ждали рождения детей 57 лет

В Индии 74-летняя женщина впервые стала матерью. Она родила двойняшек. Отцу девочек - 80 лет.

Жительница штата Андхра-Прадеш забеременела с помощью ЭКО. Новорожденные появились на свет с помощью кесарева сечения в больнице Эрраматти Мангаямма.

Женщина хорошо перенесла операцию. Но из-за перенесенного стресса она находится под усиленным наблюдением врачей. Новорожденные здоровы, - пишет газета Hindustan Times.

Но мать не сможет кормить их своим грудным молоком. Малышки получат молоко из донорского банка.

Директор больницы рассказала, что женщина в этом возрасте смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких заболеваний, как диабет и гипертензия.

Мангаямма и ее муж Рая Рао женаты с 1962 года. В течение 57 лет они пытались родить ребенка. В январе 2019 года женщина сделала успешную процедуру искусственного оплодотворения.