Фермерам Хабаровского края помогут с реализацией продукции

В Хабаровском крае АНО «Сельскохозяйственный фонд» провел конкурс, результаты которого определили нового оператора по закупке и реализации фермерской продукции. Им стало предприятие Комсомольска-на-Амуре АО «Плодоовощи».

Сеть скупки излишков продукции частных аграриев – фермеров и дачников – расширяется в регионе. В крае вернулись к советской практике закупа у частников овощей, фруктов, меда и другой продукции. Кроме того, введение нового оператора позволит поставлять в учреждения экологически чистые продукты.

- Вырастить овощи фермеры могут, а вот хранить и реализовать - далеко не всегда. А у нас есть склад вместимостью более 1000 тонн. Кроме того, крупные торговые сети редко соглашаются сотрудничать с частниками. «Плодоовощи» же поставляют продукцию в местные детские сады, школы и университеты. Мы знаем, что обычно китайские овощи используются для приготовления еды в столовых детских учреждений. А это далеко не всегда экологично. «Сельскохозяйственный фонд» сразу решил две проблемы – и помог местным производителям с реализацией, и накормил школьников полезными продуктами, - поделился генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.