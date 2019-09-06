СМИ: Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком во время тренировки

Несколько СМИ со ссылками на свои источники сообщили сегодня об авиапроисшествии с военными самолетами. Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком во время тренировочного полета.

Летчики живы, им удалось посадить истребители. Су-34 - серьезно повреждены.

По данным РЕН-ТВ, из-за потери визуального контакта ведущий истребитель ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз. В результате в двигатель одного Су-34 попали обломки.

По данным "Пятого канала", пилоты живы и здоровы, им удалось посадить истребители.

Но у одной боевой машины повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, у другого Су-34 - оторвана законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.