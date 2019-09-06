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Судебные приставы ликвидировали стихийную свалку в Краснодарском крае

6 сентября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Судебные приставы ликвидировали стихийную свалку в Краснодарском крае

В Отрадненском районе Краснодарского края благодаря профессионализму судебного пристава ликвидирована стихийная свалка.

Проведенная соответствующими органами проверка выявила, что на одном из участков сельскохозяйственного назначения, расположенного по левой стороне дороги ведущей из станицы Удобной в станицу Передовую, скопилось значительное количество твердых бытовых отходов.

После вынесения решения о ликвидации самовольной свалки, исполнительный документ поступил в Отрадненский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. Должником в рамках исполнительного производства выступила администрация Удобненского сельского поселения.

В ходе проведения исполнительных действий начальником районного отдела судебных приставов, на исполнении у которой находилось данное производство, реализован комплекс предусмотренных законом мер.

В результате, к настоящему моменту сельскохозяйственный участок в границах СПК племзавод «Удобненский» полностью освобожден от мусора.

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