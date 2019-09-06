В Краснодаре впервые состоится туристический фестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ»

Впервые в Краснодаре, 12 октября 2019 года в Центральном концертном зале, состоитсяОбразовательно - туристический фестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ».

Илья Шакалов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края: «ЛОКАЦИЯ.ЮГ» - открытая площадка для обсуждения реальных проблем и возможностей туризма и образования в новых условиях, обмена практиками и создания эффективного сотрудничества. В качестве экспертов, спикеров на мероприятии выступят приглашенные гости из разных стран мира: Мальта, США, Австрия, Китая, Кипра, Греции, Франции и стран ближнего зарубежья. В ходе встречи мы обсудим возможности языковой практики для студентов Юга России за рубежом, а также профессиональной подготовки кадров в сфере сервиса и туризма на зарубежных предприятиях, возможности стажировок в иностранных компаниях, применение международных практик в санаторно-курортной сфере на черноморском побережье России. Будут обсуждены международные проекты в сфере экологического образования, сертификации пляжей, отелей и объектов отдыха, а также многое другое».

Возможности посетителей: актуальная информация от первых лиц, развлекательная программа, розыгрыш ценных призов и путевок, выставки и мастер-классы,полезные знакомства, лайфхаки от известных путешественников и зарубежных специалистов, качественные и полезные контакты, новые партнеры, знания и опыт.

Проведение конференций и мастер-классов по темам:

Новинки в туристической индустрии

Современные тенденции развития отрасти

Управление современным отелем: «Тренды.Вызовы.Опыт»

Развитие кадрового потенциала в сфере туризма

Языковые компетенции в туризме

Образовательные технологии

Современное бизнес-образование

Доступное образование и бесплатные стажировки в России и зарубежом.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: образовательная поездка в Англию на одного человека на одну неделю в Международный языковой центр EF Education First, в 2020 году.

В открытой зоне Фестиваля пройдет выставка-ярмарка туристских и образовательных продуктов, активности, интерактивы и выступления артистов.

Совместно с «ЛОКАЦИЯ.ЮГ»на площади А.С. Пушкина города Краснодара состоится фестиваль «Эфес Кубани». Программа фестиваля включает выступление официальных лиц, тематические зоны, где можно будет найти развлечение по вкусу.

Организаторы: Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Фонд развития Краснодарского края, Кубанский государственный университет, консалтинговая компания «РЕНОМЕ Онлайн», Международный образовательный центр «EF Education First» (Англия), Центр изучения иностранных языков «Go! English» при поддержке депутатов Государственной Думы Российской Федерации, администрации муниципального образования город Краснодар и Краснодарского регионального отделения «Деловая Россия».

Общее количество посетителей более 1.000 человек.

Участие бесплатное.

Регистрация на сайте Фестиваля: http://локацияюг.рф

тел.8-961-500-87-85

89615008785@локацияюг.рф