В Красноярском крае 4-летний ребенок из деревни Березовка пропал в тайге

В Красноярском крае четырехлетний мальчик 5 сентября пропал в тайге. Малыш вчера вечером ушел от дома в деревне Березовка Ирбейского района. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено.

Мальчика ищут полиция, следователи-криминалисты, спасатели, кинологи с собаками, волонтеры. Поисковые мероприятия начались сразу после того, как родители заявили в полицию, продолжались до поздней ночи и возобновились сегодня утром.

По факту пропажи малыша следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Как установил СКР, вчера около 17 часов 39-летний глава семейства ушел в лес за грибами, а его 33-летняя супруга осталась дома с четырьмя детьми. Женщина оставила двух старших детей играть в ограде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Кода спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти 4-летнего сына, а его трехлетний брат как смог объяснил, что он ушел в лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку.

Соседи характеризуют и мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей.