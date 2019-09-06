Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Футболистов Андрея Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО. Соответствующее решение принял сегодня один из районных судов Белгородской области, где находится колония, в которой отбывают наказание спортсмены.

Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла, сообщают российские интернет-СМИ.

Весной текущего года футболистов признали виновными в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно версии следственных органов, они избили трех человек, в том числе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина.