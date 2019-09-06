"Вторая мировая: за гранью известного": никакое продвижение не поможет, если к контенту относишься без интереса
6 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Вторая мировая: за гранью известного".
-Как вам пришла в голову идея вести канал?
Своей тематикой интересуюсь и занимаюсь давно. Собралось много материала. Хотелось им поделится. А Телеграмм сегодня - это перспективная площадка с самой думающей аудиторией среди других. Вот поэтому я и решил - привет, Телеграмм)
-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?
С тематикой вопрос не стоял. Я профессиональный историк, преподаватель. Имею научную степень по историческому периоду, которому посвящен канал. Да и к тому же, тематика уникальна и оригинальна. Так же я веду личный блог "Дневник молодого препода" @secrets_of_crime . В нем я рассказываю впечатления молодого учителя о работе в современной школе.
-В чем ваша история успеха?
Секрет очень прост. Канал нужно вести о том, что тебе интересно, и в чем ты разбираешься. Главное - контент. Никакое продвижение не поможет, если к контенту относишься халатно и без личного интереса. Для меня мой канал - это что то большее, чем набор информации. Это как моё детище, которое я расщу и лелею, всегда стараюсь улучшить.
-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
Изначально канал я делал не для заработка. Сейчас он присутствует, но это не бизнес проект.
-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
Канал я делаю полностью сам. Не из-за того что не могу найти помощников, а потому что не могу кому то доверить эту работу)
Работа трудоёмкая, отнимает немало времени, так как материал я тщательно отбираю
-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
На сегодняшний день мой проект- крупнейший канал в Телеграмм о Второй Мировой войне. Нишу я занял. Меня читают, цитируют. Но предела нет, поэтому я продолжаю работу, не теряя к ней интерес.