"Вторая мировая: за гранью известного": никакое продвижение не поможет, если к контенту относишься без интереса

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Вторая мировая: за гранью известного".

-Как вам пришла в голову идея вести канал?

Своей тематикой интересуюсь и занимаюсь давно. Собралось много материала. Хотелось им поделится. А Телеграмм сегодня - это перспективная площадка с самой думающей аудиторией среди других. Вот поэтому я и решил - привет, Телеграмм)

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

С тематикой вопрос не стоял. Я профессиональный историк, преподаватель. Имею научную степень по историческому периоду, которому посвящен канал. Да и к тому же, тематика уникальна и оригинальна. Так же я веду личный блог "Дневник молодого препода" @secrets_of_crime . В нем я рассказываю впечатления молодого учителя о работе в современной школе.

-В чем ваша история успеха?

Секрет очень прост. Канал нужно вести о том, что тебе интересно, и в чем ты разбираешься. Главное - контент. Никакое продвижение не поможет, если к контенту относишься халатно и без личного интереса. Для меня мой канал - это что то большее, чем набор информации. Это как моё детище, которое я расщу и лелею, всегда стараюсь улучшить.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Изначально канал я делал не для заработка. Сейчас он присутствует, но это не бизнес проект.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Канал я делаю полностью сам. Не из-за того что не могу найти помощников, а потому что не могу кому то доверить эту работу)

Работа трудоёмкая, отнимает немало времени, так как материал я тщательно отбираю

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

На сегодняшний день мой проект- крупнейший канал в Телеграмм о Второй Мировой войне. Нишу я занял. Меня читают, цитируют. Но предела нет, поэтому я продолжаю работу, не теряя к ней интерес.