В Тюменской области в пятницу, 6 сентября, ранним утром крупное ДТП произошло на 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. В результате столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В "КИА" бабушка дедушка везли свою внучку из Курганской области на учебу в Нижневартовск, - сообщает ura.ru. По предварительным данным, девочка спала на заднем сиденье и не была пристегнута. Она погибла. Погиб водитель ВАЗ из Ульяновской области.

Пострадали бабушка и дедушка девочки и пассажиры отечественной машины. Бабушка была госпитализирована, дедушка получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Пассажиры ВАЗ с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.