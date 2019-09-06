В начале октября в Санкт-Петербурге пройдёт Synergy Global Forum. К его началу уже выпущены листовки с программой мероприятия. И, судя по их содержанию, в "Синергии" работают ясновидящие, которые далеко вперёд видят ход политических событий.



Так, согласно программе, в первый день форума, 4 октября, с 11.15 до 11.25 к участникам мероприятия обратится... губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Между тем, как известно, единый день голосования в России - это 8 сентября, до которого ещё нужно дожить. В соцсетях на этот счёт шутят: "Решила посмотреть программу Синергии 4-5 октября, по итогу, узнала результаты выборов губернатора 8 сентября".



Вот такая Синергия, или вот такие выборы!



