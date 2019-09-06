Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими зарплатами

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими заработными платами в России. Согласно информации портала Роструда "Работа в России", максимальное число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах добывающей промышленности, производства, транспорта, строительства, недвижимости.

Высокую зарплату предлагают машинистам бульдозера, маркшейдерам, водителям грузовых машин, механикам по ремонту транспорта, инженерам, электрогазосварщикам, в строительстве прорабам и начальникам участков.

Зарплаты в сотни тысяч у пилотов авиалайнеров. Так пилотам предлагают 350 тысяч рублей в месяц, помощникам капитана - до 300 тысяч. Водители горных выемочных машин могут ежемесячно зарабатывать по 200 тысяч рублей.

Сейчас на портале размещена самая высокооплачиваемая вакансия в Москве — начальник дирекции в "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг" (от 400 тысяч до 560 тысяч рублей); руководитель отдела продаж в Ассоциации "Безбарьерный Альянс" (АББА) (от 80 тысяч до 500 тысяч рублей), вакансия пилота в авиакомпании Red Wings (от 150 тысяч до 350 тысяч рублей).

По данным РБК со ссылкой на Росстат, зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 тысяч 287 россиян. В основном, те, кто получают такие зарплаты, работают в торговле и сфере ремонта транспорта.