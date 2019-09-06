Денис Тихонов рассказал, как Москве выдержать конкуренцию с крупными мировыми центрами

«Российские города должны конкурировать с крупными мировыми центрами за человеческий и инвестиционный капитал», - заявил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

В рамках проведения Восточного экономического форума министр Правительства Москвы выступил на сессии «Создание городов будущего: с чего начать?». Денис Тихонов поделился своим видением того, как именно российские мегаполисы могут выиграть в глобальной конкурентной борьбе. «Российские мегаполисы должны принять этот вызов и развиваться», - отметил министр Правительства Москвы. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать максимально комфортные условия для жизни людей, чтобы удержать их от поиска более удобной жизни за границей. Денис Тихонов отметил, что именно города в современном мире обеспечивают качество среды жизнедеятельности людей. Решающими факторами становятся не место рождения, а уровень развития образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры городов.

Как подчеркнул Тихонов, городские агломерации в целом экономически более эффективны благодаря большей конкурентности и сниженным издержкам при ведении бизнеса. Житель мегаполиса производит в два раза больше продукции, чем житель малого города. Он привел следующие факты: в Москве проживает 8,5% населения страны, но создается более четверти национального ВВП. На Москву приходится около 16% инвестиций в основной капитал, 50% прямых иностранных инвестиций. Столица занимает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. В ТОП-600 крупнейших городов мира входят 12 городов России, из них Москва и Санкт-Петербург находятся среди сотни крупнейших агломераций мира.

При этом Денис Тихонов подчеркнул, что властям столицы есть к чему стремиться в плане «повышения экономической плотности нашей территории».