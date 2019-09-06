Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Президент России Владимир Путин, находящийся на Восточном экономическом форуму, назвал Камчатку самым красивым местом в мире. По признанию российского президента, он "ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка".

По оценке российского лидера, "Камчатка — бриллиант России".

В рамках форума основатель единственного в России музея вулканов "Вулканариум" на Камчатке Сергей Самойленко рассказал, чем занимаются в комплексе. Среди мероприятий - бесплатные кружки для детей. По словам руководителя, социальная деятельность комплекса сводит к минимуму рентабельность, поэтому необходима поддержка музея на федеральном уровне.

Путин пообещал, что Российское географическое сообщество выделит деньги на поддержку комплекса.