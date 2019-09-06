Догоним: глава Хабаровского края обещал соблюсти сроки по нацпроектам в паводок

Сроки реализации национальных проектов в Хабаровском крае могут частично сместиться ввиду сложной паводковой ситуации, до сих пор сохраняющейся в регионе. Но губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что отставание можно будет догнать и выйти в обычный рабочий ритм.

По словам главы региона, и дожди, и паводковая ситуация сказались на процессе реализации нацпроектов негативно. Например, осложнена была работа по строительству дорог, однако переносить контракты не собираются. Также осложнены работы по обустройству общественных территорий, скверов и парков. Кроме того, многие сельскохозяйственные угодья оказались под водой. Основную часть потерь правительство пообещало компенсировать из регионального бюджета. Предполагаются и федеральные выплаты.

В настоящее время в крае реализуются 11 национальных проектов – «Демография», «Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».