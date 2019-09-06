Путин предполагает, что ставка по ипотеке будет падать во всех российских регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас целью является в целом по всей России снижать ставку по ипотеке. "Рассчитываю, что она будет падать", - отметил глава государства.

Что сказал Путин об идее ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под два процента

Путин накануне одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой два процента годовых. Российский лидер считает, что эту программу можно запустить уже в этом году и сроком на пять лет.

Сегодня российский лидер в рамках Восточного экономического форума проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель приморской общественной организации "Совет многодетных родителей" Диана Романенко подняла вопрос об отсутствии транспортной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые государство выделяет многодетным семьям., - сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что стоит подумать об отдельной комбинированной программе обустройства земельных участков, выделяемых многодетным семьям, в ней должны участвовать не только федеральный центр, но и регионы.