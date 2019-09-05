Эксперты развенчали миф о любви женщин к бородатым мужчинам

Специалисты провели опрос, согласно которому 69% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% — с легкой щетиной, 11% — с короткой бородой. 9% российских женщин предпочитают мужчин с усами, а для 7% это не имеет значения.

Стилист и дизайнер Влад Лисовец объяснил НСН, почему женщины предпочитают чисто выбритых мужчин: "Тот, что с бородой, выглядит интеллигентно, образованно, и это немножко даже пугает. Поэтому, считают женщины, с простым, лысым и брутальным будет проще, легче и веселее".