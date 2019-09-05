Эксперт: людям свойственно врать в опросах на интимные темы

Австралийские ученые выяснили, что большинство людей готовы променять интимную близость на путешествия. Эксперты задали пользователям вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» Больше половины респондентов (57%) предпочитают всему остальному путешествия.

Врач-сексолог Александр Полеев в интервью НСН сказал не доверять опросам на определенную тематику, потому что люди часто дают нечестные ответы: "Это исследование можно сжечь, а затем выбросить в форточку. Опросы по сексологии ничего не дают. Люди отвечают на вопросы либо так, как они хотят выглядеть в глазах окружающих, например, "я вот сексом не очень увлекаюсь, я заядлый путешественник".