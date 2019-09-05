Врачи рассказали о причинах увольнений медицинских работников

Совсем недавно врачи из Нижнего Тагила написали заявления об увольнении, оставив свои больницы без специалистов, после чего их примеру последовали 12 медсестёр во Владимирской области.

Врач скорой помощи Михаил Коневский объяснил, почему медицинские работники увольняются из больниц: "То, что произошло в Нижнем Тагиле - это не звонок, это набат. Люди доведены до отчаяния. Условиями работы, заработной платы, отношением к себе со стороны руководства медицинских учреждений и со стороны пациентов". Об этом сообщает НСН.