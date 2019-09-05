Женщина родила после смерти мозга

В больнице польского города Краков женщина смогла родить ребёнка через 56 дней после смерти мозга. Отмечается, что пациенту на 20 - й неделе беременности доставили в клинику в тяжёлом состоянии.

Известно, что девушке был поставлен диагноз - разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Врачи сделали беременной пациентке нейрохирургическую операцию, но её состояние постоянно ухудшалось, пишет GazetaKrakowska.

Согласно изданию, через сутки у женщины была диагностирована смерть мозга, но медицинские работники на протяжении восьми недель продолжали поддерживать жизнедеятельность организма, чтобы безопасно извлечь ребёнка с помощью кесарева сечения.

Врачи успешно помогли девочке появиться на свет в феврале текущего года. Младенец весил 1,3 килограмма и провел под наблюдением врачей пять месяцев. Сейчас малышка живёт с отцом.

Медики отметили, что это первый случай, когда им удалось спасти ребёнка таким способом.